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Председатель правления Национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс опроверг обвинения во взяточничестве, комментируя заявления депутата Рижской думы, бывшего работника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юриса Юрашса (НКП).

На официальном сайте VL-TB/LNNK, а также на странице Дзинтарса в Facebook был опубликован видео-ответ Юрашсу, в котором председатель нацблока опровергает обвинения в том, что ему были перечислены более 100 000 евро, а Парадниексу — более 500 000 евро.

По словам Дзинтарса, путем очернения Национального объединения, НКП пытается добиться того, чтобы "прокремлевское" "Согласие" попало в Сейм.

Он также привел доказательства тому, что Юрашс оболгал нацблок.

"Единственные переводы, которые я получил от своего товарища по партии и друга Айгара Лусиса, были совершены в 2011 году, тогда я занял у него 4000 латов, что я указал в своей декларации о доходах. Я давно отдал свой долг, если бы в этом нашли какие-либо нарушения, KNAB уже бы давно отреагировало", - указал Дзинтарс.

Напомним, Юрашс пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с тем, что в его распоряжение попали документы о денежных переводах бывшего администратора неплатежеспособности Айгара Лусиса политикам Национального объединения VL-TB/LNNK, в том числе и Райвису Дзинтарсу.

Фото: flickr.com/Ilze.bertane