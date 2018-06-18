Общество |

В понедельник, 18 июня, в Риге проводятся работы по ремонту водопровода, сообщает муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

Воды не будет в нескольких местах — в домах на промежутке улицы Пикола от улицы Лаймдотас до улицы Кегума будет прекращено водоснабжение от 13 до 18 часов.

На улице Бикерниеку также не будет воды в некоторых зданиях. Ремонтные работы запланированы и на улице Раунас 33, из-за чего на промежутке от улицы Кастранес до улицы Раунас 19 будет прекращено водоснабжение. С 13 до 19 часов запланирован ремонт водопровода в Чиекуркалнсе, а с 12 до 20 часов — в Пурвциемсе.

Подача воды будет прервана в следующих объектах:

на улице Пикола 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 47B, 48, 50, 51, 53;

на улице Бикерниеку 46, 46k-1;

на улице Раунас 19, 19k-1, 19k-2, 19k-3, 20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 22D, 22C, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33;

на улице Кастранес 14;

на 2 линии Чиекуркалнса 44; 46; 48; 48a; 50; 50a; 51; 51a; 52; 53; 54; 55; 56a; 57; 57a; 59; 61;

на 7 линии Чиекуркалнса 18

на 8 линии Чиекуркалнса 20a

на улице Калснавас 1,2, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17;

на улице Сактас 4, 8, 8A;

на улице Пурвциемса 19

на улице Браслас 55, 57.

Rīgas ūdens приносит извинения за доставленные неудобства.