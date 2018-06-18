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Водитель микроавтобуса, следующего по маршруту Рига-Слока, отказался брать инвалида, тогда как за деньги позволил ехать пассажирам. Об этом, как пишет Skaties.lv, написала в программу Bez Tabu некая Ласма, ставшая свидетельницей неприятной сцены и выразившая свое возмущение цинизмом шофера.

"Сегодня с другом ехали в Юрмалу на микроавтобусе 7023 Рига-Слока. Через какое-то время, после того, как стоявшие в очереди на маршрутку люди зашли в микроавтобус и расселись, оказалось, что свободных мест больше нет. Пассажиров на остановке тоже не было. Шофер микроавтобуса ждал еще какое-то время, чтобы отъехать. За это время к автобусу подбежал один паренек и показал инвалидное удостоверение, но шофер ему отказал, ссылаясь на то, что сидячих мест нет и он не может больше взять пассажиров. Парень ответил: "Это ничего, я могу постоять!". А шофер ему ответил: "Я же сказал, что нет мест!"", - пишет Ласма.

Какого же было удивление женщины, когда спустя некоторое время к маршрутке подбежали девушки, которым за плату все же было позволено ехать.

"Парень с инвалидным удостоверением вышел, но уже через минуту к маршрутке подбежали три девушки, которые заплатили за билет и шофер даже не упомянул о том, что мест нет и девушки смогли ехать! Насколько это честно? Шофер это делал из-за денег?", - вопрошает Ласма.