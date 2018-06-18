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Подготовленный предприятием Maxima Latvija новый обзор сферы розничной торговли “Компас розничной торговли Maxima” за 1-й квартал 2018 года свидетельствует, что в нескольких сегментах продуктов питания наблюдались изменения цен – как инфляция, так и дефляция.

В результате изменений ставки НДС на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи зарегистрирована дефляция в размере 16,8% на овощи и инфляция в размере 4,6% на фрукты, что способствует росту объема продаж этих групп товаров. Прогнозируется, что с началом сезона яблок и груш инфляция на фрукты может снизиться.

"Также и в этом году изменения цен на продовольствие определяют тенденции на мировых рынках, снижая цену, главным образом, на изделия из сахара, молока и масла и увеличивая цену на яйца. Падение индекса цен на сахар оказало очень существенное влияние на цены на сахар в Латвии – в 1-м квартале этого года падение составило 32.2%. Однако, надо указать на то, что в мире наблюдается большая неустойчивость в индексе цен на сахар, и этот индекс цен может быть кратковременным. И напротив, в 1-м квартале 2018 года средняя инфляция для яиц была 19.6%. Такой большой рост цен связан со снижением предложения на рынках Европы", - рассказала руководитель департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

2018 год начался со стабильного роста розничных продаж в продовольственных магазинах. По словам Кактини, существует несколько причин для роста розничных продаж.

"Эта тенденция наблюдается уже больше года и связана со стремительным развитием специализированных алкогольных магазинов в приграничной зоне. Кроме того, темпы роста в розничной торговле продовольствием связаны также и с изменениями в законодательстве. Увеличение минимальной зарплаты, повышение зарплат в сфере здравоохранения и изменения в законе об уплате подоходного налога с населения являются очень существенными изменениями, в результате которых прогнозируется рост средней заработной платы. Одной из первых отраслей, которые почувствуют изменения средней заработной платы, будут именно магазины розничной торговли продовольствием", - отметила она.

Согласно данным Центрального статистического управления, увеличение розничной торговли в продовольственных магазинах в 1-м квартале этого года составило 7,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наибольшее увеличение – в среднем на 41,7% - было именно в сфере розничной торговли продовольствием и напитками в специализированных магазинах.

Исследование было проведено в апреле 2018 года при посредничестве исследовательского центра SKDS. В исследовании приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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