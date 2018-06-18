Радио Baltkom и мобильное приложение Waze стали партнерами
Общество | 18 июня 2018 года, 15:02
Baltkom стал единственной радиостанций в Латвии, которая заключила договор о партнерстве с популярным мобильным приложением, которым ежедневно пользуются миллионы пользователей по всему миру.
Информация о транспортной ситуации, которой располагает Waze теперь будет использоваться в эфирах радиостанции Baltkom.
Радио Baltkom можно слышать в Риге на волне 93, 9 fm, а также через мобильное приложение Mix media radio.
Фото: flickr.com/Azathyel