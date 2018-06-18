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Baltkom стал единственной радиостанций в Латвии, которая заключила договор о партнерстве с популярным мобильным приложением, которым ежедневно пользуются миллионы пользователей по всему миру.

Информация о транспортной ситуации, которой располагает Wazze теперь будет использоваться в эфирах радиостанции Baltkom.

Радио Baltkom можно слышать в Риге на волне 93, 9 fm, а также через мобильное приложение Mix media radio.

Фото: flickr.com/Azathyel