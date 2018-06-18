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Сейм планирует принять поправки к Закону о защите животных, согласно которым увеличатся штрафы за жестокое к ним отношение.

Как сообщает Латвийское радио, сейчас хозяина, который не беспокоится о благосостоянии своих животных, могут оштрафовать на сумму от 7 до 350 евро. В будущем за подобное равнодушие к животным может лишиться суммы вплоть до 1750 евро.

Как рассказала глава Латвийского общества ветеринарных врачей Мара Видужа, иногда причиной плохого состояния животных становится нехватка внимания.

"Иногда хозяева не замечают, что животное не ест. Они видят, что блюдечко заполнено кормом, но не видят, что кошка к нему не прикасалась один-два дня. А это первый признак заболевания. Если кот не ест, например три-четыре дня, спасти его уже нельзя. Но если мы говорим о повышении штрафов, то для нас самое важное, чтобы хозяева осознали высокую степень ответственности за свое животное. Зачастую люди берут маленького красивого котенка, умиляются, а когда он вырастает – хозяевам надоедает", - отметила она.

В законе упомянуты не только домашние, но также дикие и подопытные животные.

Согласно готовящимся поправкам, если хозяин не будет заботиться о благосостоянии животных, его смогут наказать на сумму до 1750 евро, в случае юридических лиц штраф увеличивается до 2500 евро. Если до сих пор за жестокое обращение с животными могли оштрафовать на сумму до 350 евро, то в будущем штраф составит от 100 до 1000 евро для физического лица. Юридическим лицам придется считаться с суммой в пределах 200-3500 евро.

Фото из Flickr/Venerina