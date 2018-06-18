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Настроение жителей Латвии значительно ухудшилось, сообщила руководитель корпоративной коммуникации Baltic International Bank" Тейка Лапса, комментируя результаты новейшего опроса "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Настроение жителей Латвии ухудшилось по всем позициям опроса. Наиболее негативно люди оценивают текущую экономическую ситуацию в Латвии - 31% заявили, что она только ухудшается.

Материальным положением своих семей недовольны 30% опрошенных, но 18% считают, что через год оно улучшится. Наибольшую уверенность в улучшении материального положения выражали люди в возрасте 25-34 лет (31%), а люди старше 45 лет чаще заявляли, что ничего в течение года не изменится.

Мнение латышей и нелатышей о ситуации на рынке труда совпадает. 54% латышей и 64% нелатышей оценивают шансы найти хорошую работу в Латвии как плохие. В мнении о том, что найти хорошую работу в стране, сложно, сходятся опрошенные в возрасте 18-24 лет и в возрасте 64-75 лет - 54% опрошенных. Шансы найти работу считают хорошими 7% опрошенных.

Недовольство работой правительства выразили 75% респондентов (индивидуальные коммерсанты, безработные и крестьяне), а довольны правительством 17% респондентов, среди которых много руководителей предприятий, школьников, студентов и домохозяек.

Фото из Flickr/Shar Nguyen