Латвийские украинцы будут пикетировать посольство России (43)
Общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustība) в июне и июле намерены еженедельно проводить пикеты у посольства России в Латвии, в ходе которых будут требовать освободить украинских политзаключенных.
Жители Риги и представители украинской диаспоры заявили о намерении еженедельно пикетировать посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin. Об этом рассказала один из организаторов акции Татьяна Лазда.
По ее словам, инициаторы прислушивались к просьбам украинской власти и правозащитников, которые сейчас борются за спасение незаконно удерживаемого в колонии РФ Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных.
"Пикетирование российского посольства будем проводить в тот же день недели, что и наши друзья в Таллинне — в четверг", — сказала Лазда.
Она отметила, что заявка подана на проведение акций 21 и 28 июня, 5 и 12 июля, с 17:00 до 18:00 возле российского посольства по адресу ул. Антонияс, 2.
18 июня, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова не смогла получить доступ к украинским политзаключенным в российской колонии Лефортово, несмотря на разрешение суда.
Денисова уже пять дней в РФ и до сих пор ее не допустили ни к одному украинцу.
15 июня омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги. 16 июня она не смогла встретиться с Николаем Карпюком в российском Владимире.
Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от российских властей отпустить из заключения украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден за организацию терактов в Крыму и объявил голодовку в колонии.
Фото: zaborzp.ua
Всякие сборище и майданы это их стихия,пусть с собой берут правозащитников и кого угодно. Почему же они (такие правильные)молчат,когда СБУ сгребает всех подряд,и при этом ничего не предъявляют и заносят(без разбора)в "миротворец".
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