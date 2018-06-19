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Во вторник Латвию с запада пересечет новый атмосферный фронт, который принесет облачность, усиление ветра и кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночная температура составит +8..+14 градусов, местами на побережье - до +16 градусов.

Днем будет облачно, временами с прояснениями, во многих регионах ожидается небольшой кратковременный дождь. Юго-западный и западный ветер усилится до 11-19 метров в секунду. Температура воздуха составит +17..+22 градуса, в Латгале - до +24 градусов.

В Риге во вторник возможен небольшой кратковременный дождь, скорость юго-западного ветра в порывах - до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +12..+14 градусов, днем не превысит +23 градусов.