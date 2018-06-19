Līgo, līgo! Набережную 11 ноября на шесть дней закроют для транспорта (17)

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Общество | 19 июня 2018 года, 08:30

В связи с подготовкой к празднованию Лиго в Риге с сегодняшнего дня до 25 июня будет закрыто движение транспорта на набережной 11 ноября и отдельных участках улиц Вецриги, сообщает Рижская дума.

Сегодня с 23.00 до 6 часов утра 25 июня движение будет закрыто на набережной от Каменного моста до улицы Муйтас, на участке от улицы Полю гате до улицы Яуниела, на улице Полю гате от набережной до улицы Пилс, на улице Бискапа гате от площади Гердера до набережной.

Сегодня с 20.00 до 6 часов утра 25 июня запрещено останавливаться и стоять на набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на параллельной набережной улице со стороны Вецриги между улицами Полю гате и Яуниела.

В свою очередь с 5 часов утра 21 июня до 8 часов утра 23 июня для движения будут закрыты также Домская площадь и площадь Гердера.

Все ограничения распространяются также на велосипеды, велорикш, электромобили и конные повозки.

Фото: flickr.com/AgneseZagata

Комментарии 17
Янка с Лигой59 минут назад
Не понимаю зачем перекрывать город и создавать людям новые трудности.Есть куча мест где можно провести всеобщую двухдевную попойку,это и старая Рига и Луцавсала и межапарк с его много милионной,золотой эстрадой и пляж в Вецаки и куча других мест где можно пить и гулять и тра... простите искать цветок папоротника
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Ж1 час назад
Да,что,что а погулять,в этой стране,хлебом не корми.Может быть поэтому Шведы,да Немцы,в своё время и на порог не пускали эту нацию?
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блин1 час назад
в стране многие районы требуют обЪявить черезвычайное положение а они пляшут, работайте плясуны-певуны, просто нет слов от дебелизма устроителей плясок на костях
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