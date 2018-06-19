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Если суд решил заключить под стражу подозреваемых, значит, в деле ресторанов Vairāk saules есть доказательства. Такое мнение в рамках передачи "900 секунд" на телеканале LNT высказал министр внутренних дел Рихард Козловскис

В отличии от руководства предприятия, которое активно выражает свою защитную позицию, полиция молчит, чтобы не мешать расследованию, пояснил министр.

Козловскис добавил, что во время расследования будут разъяснены причины, по которым во время проверок Службы госдоходов (СГД) нарушения не были констатированы. По его словам, возможно, должностное лицо СГД не знало то, что ему или ей было положено знать.

Также министр прокомментировал прозвучавшие в СМИ упреки в отношении того, что во время обысков полиция перегнула палку. Козловскис считает, что если нарушения были, надо обращаться с жалобой в прокуратуру.

Напомним, как ранее писал Mixnews, полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов Vairаk saules искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела обыски в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Фото: flickr.com/eu2017ee