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Длительная засуха, из-за которой некоторые самоуправления попросили объявить чрезвычайную ситуацию в отрасли сельского хозяйства, можно было бы актуализировать дискуссии о необходимости создания механизма, стимулирующего крестьян застраховывать свои посевы. Такое мнение в рамках передачи "Утренняя панорама" высказал премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, объявление чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве ничего не даст.

"Вопрос заключается в решении проблемы", - отметил министр.

Кучинскис заявил, что на данный момент он дожидается возвращения из командировки министра земледелия Яниса Дуклавса, от которого можно было бы получить более точное обобщение того, насколько большой вред был причинен крестьянам.

"Понятно, что урожая в запланированных объемах точно не будет. Хоть и обещают дождь, он вряд ли что-то спасет", - признал премьер.

По словам политика, он также обсудит с Дуклавсом необходимость страхования полей.

"Об этом уже годами говорят, но страхование чрезвычайно дорого, и поэтому его не используют", - отметил он.

Глава правительства допустил, что государство могло бы создать механизм поддержки, который бы стимулировал страхование посевов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли крестьяне надеяться на материальные компенсации, как и после наводнений прошлой осенью, Кучинскис заявил, что в этой ситуации подсчитать потери будет гораздо сложнее, поэтому для этой цели понадобятся специалисты.

Конечно, государство готово помочь владельцам пострадавших от засухи полей другими способами, например, в переговорах с банками о льготах в возврате кредитов, если такая необходимость возникает из-за непредсказуемых погодных условий.

Как сообщалось ранее, с просьбой объявить чрезвычайное положение из-за засухи уже обратилась к правительству Вентспилсская краевая дума. Из-за засухи в краю может погибнуть почти весь урожай яровых. Просить объявления чрезвычайного положения планируют также Салдусский, Алсунгский и Броценский края.

Фото: pixabay.com