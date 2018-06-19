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В понедельник, 18 июня, Министерство иностранных дел (МИД) РФ подало в посольство Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении вовлеченных в дело адвоката Сергея Магнитского персон, сообщили в МИД Латвии.

О запрете министерство известит включенных в список персон лично - обнародован список не будет.

Список представляет собой реакцию МИД России на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение "О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц", пояснили в МИД Латвии.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Латвийский МИД не удивлен этим списком и считает, что этот шаг не направлен на улучшение двухсторонних отношений.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, ранее уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

Фото: flickr.com/newsworld_co