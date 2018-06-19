Чрезвычайную ситуацию из-за засухи требуют объявить по всей Латвии (13)
Организация "Крестьянский сейм" призывает Кабинет министров и Сейм объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за длительной засухи.
Соответствующее письмо направлено Госканцелярии, министерствам земледелия, финансов и Латвийскому союзу самоуправлений.
Организация отмечает, что в апреле, мае и июне количество осадков на территории Латвии было недостаточным и это помешало нормальной вегетации сельскохозяйственных культур, их росту и развитию. На значительной части территории Латвии дождей не было с апреля.
Прогнозируется, что урожай в этом году будет недостаточен для того, чтобы крестьяне могли рассчитаться по своим обязательствам с кредиторами. Критическая ситуация складывается в зерноводстве, овощеводстве и плодоводстве, считает "Крестьянский сейм".
Коалиция намерена ждать предложений по помощи сельскому хозяйству от министра земледелия Яниса Дуклавса.
Фото: flickr.com/MattDowner
А то для них булки растут на деревьях, причем по любой погоде!