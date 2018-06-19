Чрезвычайную ситуацию из-за засухи требуют объявить по всей Латвии (13)

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Общество | 19 июня 2018 года, 13:55

Организация "Крестьянский сейм" призывает Кабинет министров и Сейм объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за длительной засухи.

Соответствующее письмо направлено Госканцелярии, министерствам земледелия, финансов и Латвийскому союзу самоуправлений.

Организация отмечает, что в апреле, мае и июне количество осадков на территории Латвии было недостаточным и это помешало нормальной вегетации сельскохозяйственных культур, их росту и развитию. На значительной части территории Латвии дождей не было с апреля.

Прогнозируется, что урожай в этом году будет недостаточен для того, чтобы крестьяне могли рассчитаться по своим обязательствам с кредиторами. Критическая ситуация складывается в зерноводстве, овощеводстве и плодоводстве, считает "Крестьянский сейм".

Коалиция намерена ждать предложений по помощи сельскому хозяйству от министра земледелия Яниса Дуклавса.

Фото: flickr.com/MattDowner

Комментарии 13
Да вы чо2 часа назад
Америка нас прокормит .....а вы пидары танцуйте все
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Светлана2 часа назад
Правильно, трясите их.
А то для них булки растут на деревьях, причем по любой погоде!
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Совок2 часа назад
Может это фермерский союз а не крестьянский, помещичный?Помещики забыли уже как будучи колхозниками проводили орошение? На дождике хотят выехать а нам продавать втридорога?
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