Просьба о помощи: мотоциклист ищет утерянный кошелек (1)
Общество | 19 июня 2018 года, 15:41
Во вторник, 19 июня, в редакцию Mixnews обратился мотоциклист Дмитрий Тополев с просьбой помочь найти утерянный кошелек с документами.
По словам мужчины, кошелек выпал из его кармана утром по дороге из Зиепниеккалнса на Ганибу дамбис, в Риге. Нашедшему мотоциклист обещает вознаграждение.
"Сегодня, в интервале с 9 до 10 часов утра, в Риге по дороге из Зиепниеккалнса на Ганибу Дамбис у мотоциклиста из кармана выпал коричневый кошелек с документами на имя Дмитрия Тополева. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение", - написал он.
Просьба обращаться по телефону 29650640 или написать Дмитрию в Facebook.
Фото: pixabay.com
Один раз вернул кошелёк! Оказывается что в нем по заявлению клиента находилось восемьсот долларов США, хотя при обнаружении этого старого дырявого кошелька находились четыре свидетеля и ни какими деньгами даже и не пахло, 1 лат и 83 сантима мелочью. Дак нас два месяца в полицию таскали, все нервы вытрепали. Дело так и закрыли но через год опять приходит полиция и начинает задавать вопросы о таком же случае но в другом магазине, фамилия была нашего горе клиента. Посадили его в конце концов на два года за машеиничество.
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