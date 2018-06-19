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Во вторник, 19 июня, в редакцию Mixnews обратился мотоциклист Дмитрий Тополев с просьбой помочь найти утерянный кошелек с документами.

По словам мужчины, кошелек выпал из его кармана утром по дороге из Зиепниеккалнса на Ганибу дамбис, в Риге. Нашедшему мотоциклист обещает вознаграждение.

"Сегодня, в интервале с 9 до 10 часов утра, в Риге по дороге из Зиепниеккалнса на Ганибу Дамбис у мотоциклиста из кармана выпал коричневый кошелек с документами на имя Дмитрия Тополева. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение", - написал он.

Просьба обращаться по телефону 29650640 или написать Дмитрию в Facebook.

Фото: pixabay.com