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Малоквалифицированные рабочие будут последними, кто вернется в Латвию, так как после реэмиграции их ждет относительно низкая минимальная зарплата или сумма чуть больше "минималки".

В свою очередь в Великобритании минимальная зарплата может обеспечить человеку достаточно неплохой уровень жизни, об этом, как пишет Amizanti.lv, сообщает программа LNT Ziņas.

В Британии минимальная ставка за час составляет 7 фунтов и 83 пенса, что немногим больше 9 евро.

За 40 рабочих часов в месяц получается около 1400 евро. И это минимальная ставка, тогда как работающие в сельском хозяйстве в Британии получают намного больше.

Житель Резекне Артурс на ферме по выращиванию фруктов и овощей в Англии делает различную работу, и степень сложности работы и сверхурочные определяют величину его зарплаты, отмечает LNT.

Самый лучший период в этом плане, по словам Артура, с января по апрель, когда с поля надо собирать нарциссы.

"На сборе нарциссов можно заработать неплохие деньги. За каждую собранную коробку с цветами платят 7 фунтов. У меня самым лучшим был результат, когда насобирал 36 коробок за день, заработав 260 фунтов (295 евро) за день, за неделю получается 1600 (1820 евро), минус налоги, на руки получаешь 1300 фунтов в неделю (1479 евро). Теперь будет 500 фунтов (568 евро) в неделю на уборке брокколи", - рассказал гастарбайтер из Латвии.

В Великобритании действует прогрессивная налоговая система и налог с жителей не надо платить до тех пор, пока доходы не превысят 11 850 фунтов (13482 евро) в год. После это к сумме до 46 000 фунтов (52335 евро) применяется ставка в 20%, сообщает телеканал.

В свою очередь социальный налог в Англии к латвийским соотечественника в основном применяется на уровне 12%, а именно, это ставка для заработка в размере 892 фунта (1014 евро) в неделю или к неполным 4000 фунтам (4550 евро) в месяц.