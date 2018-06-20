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Во вторник, 19 июня, латвийский повар Валтерс Зирдзиньш в соцсети Facebook опубликовал запись, в которой поделился своими мыслями о том, насколько сложно работать в ресторанном бизнесе, если хочешь предложить клиенту хорошую еду.

Mixnews публикует рассказ Валтерса Зирдзиньша в полном объеме в переводе на русский язык.

"Редко пишу. О таких вещах вообще никогда не хочется говорить. Это даже не мнение, а просто правда. Несмотря на последние события, связанные с ресторанами и криминальной полицией Латвии. Думаю, всем понятно, что в нашей стране что-то не в порядке - бандитизм, вечная борьба, рэкет, рейды и мир лжи. А самое главное, мне кажется, это запрет создавать в этой стране радость для людей от всего сердца, любить то, чем мы занимаемся, делать лучшее, чему мы научились, быть порядочными и делать все по совести. Здесь это просто запрещено.

На вопрос, посоветовал бы я кому-нибудь открыть здесь свой ресторан и попытаться готовить настоящую и лучшую еду, мой ответ был бы следующим - никогда этого не делайте! Вы обязательно обанкротитесь, вас посадят в тюрьму, придут пацаны с офиса и, возможно, отберут у вас родной дом. Вы станете вором, утонете в долгах, будете в долгу за то, что работаете 30 дней в месяц, готовите пасту и хлеб своими руками. Именно за это вам вы и получите штраф. Не делайте так!

Хорошая еда и честный подход здесь никому не нужны. Единственный вариант - это начать воровать или стать безликим бизнесменом, который будет готов наполнять индустриальную "готовую корзиночку", печь замороженный индустриальный хлеб и из пластмассовой пачки вынимать филе индустриально выращенной курицы. Еще лучше было бы заставить одного повару достичь приличного дневного оборота ресторана. Одного! Это даже может быть не повар. Человек, который жарит картошку-фри из больших упаковок. В день около 100 килограмм. С магазинным кетчупом или майонезом из десятилитровых ведер. На данный момент это точно кулинарная история успеха в нашей стране.

Мечтаете о своем кафе, в котором будете сами печь булочки, хлеб, делать мороженое из настоящих деревенских яиц, тесто для пасты, разделывать привезенную из деревни курицу? Так вот если хоть к одному деревенскому продукту не будет нужного сопровождающего документа, вы ПОЛУЧИТЕ! У вас отберут все. Запретят и накажут за эти благородные цели. Придут люди в серых костюмах из кабинетов и отберут у вас все, что вы заработали. Останутся только эти "готовые корзины".

Но разве это то, для чего вы учились? Разве это мечты о кулинарном искусстве и умение отличить настоящую еду?"