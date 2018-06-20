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В ближайшие дни в Латвии активизируются циклоны, поэтому возможны самые сильные с начала года дожди, свидетельствует новейший прогноз.

В четверг, самый длинный день в году, погода будет жаркой, ветреной, температура на юго-востоке страны составит +27 градусов. Ночью и утром на севере Курземе и Видземе ожидаются дожди, ночью они пройдут и в других районах Латвии, возможны грозы.

В субботу, на Лиго, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами ливневые, ветер будет умеренным, температура воздуха днем не превысит +14..+19 градусов.

По прогнозам Global Forecast System, в ночь с 23 на 24 июня дожди ожидаются только в отдельных районах, температура составит ночью +7..+10, днем повысится до +15..+20 градусов. Сильные дожди прогнозируются днем 24 июня.

На следующей неделе, вероятно, в Латвию вернется солнечная и сухая погода.

Фото: flickr.com/AzizaStrogonova