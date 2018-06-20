Общество |

Вчера, 19 июня, команда Bezvests.lv продолжила поиски пропавшей Гунефы Кольцовой в местечке Анес Елгавского района. В этот раз точечно проверялись самые подозрительные участки, где тепловизор показал свечение, а также места, куда привели собаки по следу.

Некоторые зацепки после повторной проверки не подтвердились.

В поисках участвовал руководитель поисковой общественной организации Александр Фаминский - он запускал трикоптер с тепловизором и координировал группы добровольцев. Всего в этот раз в поисках приняли участие 15 человек от Bezvests.lv, в том числе кинологи Лайла и Гунтис Скроделисы, Ирина Дегорска и Константин Михайлов. Женщину искали с немецкими овчарками Каспером и Декамероном и кане-корсо Джедаем.

Также женщину искали другие добровольцы, которые выстроились в цепь и прошли по самой чаще густого леса в разных направлениях: Юлия Воронина, Гита Балтуша, Олег Павлов, Евгений Корсунь, Антон Шишко, Виталий Петерсон, Андрей Леонов, Ивета и Игорь Тураковы, Ольга и Светлана. Волонтеры использовали ручные тепловизоры для ночных поисков.

В поисках участвовали и четверо сотрудников полиции Елгавского района и две местные жительницы. Самые стойкие добровольцы закончили поиски около 2 часов ночи. К сожалению, и на сей раз пропавшую пенсионерку найти не удалось.

Организация Bezvests.lv благодарит всех участников поисков за помощь.

Напомним, 87-летняя Гунефа Кольцова пропала в пятницу, 15 июня.

Фото: facebook.com/bezvests.lv