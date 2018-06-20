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Согласно информации Русского вещания LTV, Латвия пополнила список невъездных лиц. В него на полгода попал представитель Совета по правам человека при президенте России Илья Шаблинский.

Причиной могла стать публикация в российской "Независимой газете" от 31 мая. Согласно изданию, Шаблинский по приглашению Латвийского комитета по правам человека приедет в Латвию с инспекцией, чтобы дать оценку реформе школ нацменьшинств.

Илья Шаблинский рассказал Русскому вещанию LTV, что в Латвии он бывал раньше как частное лицо. Однако 11 июня у него состоялась беседа с латвийским послом Марисом Риекстиньшем. Сразу после выхода скандальной публикации в "Независимой газете", Риекстиньш возмущался в своем Twitter.

""Независимая газета" сегодня извещает, что из РФ в Латвию собирается инспекция. Наверное, что-то перепутали кто и как может "инспектировать" суверенные государства", - писал посол Латвии в России.

Сам Шаблинский признается — тогда "Независимая газета" исказила его позицию, хоть и напечатала впоследствии опровержение, которое было опубликовано 4 июня и на странице Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В нем Шаблинский говорит, что собирался в Латвию в частном порядке, а не в составе некой инспекции. И отмечает, что не разбирается в проблемах билингвальной системы образования Латвии.

Впрочем, въезд в страну для Шаблинского все равно оказался закрыт до декабря. В латвийском МИД комментировать информацию о запрете Шаблинскому въезжать в Латвию отказались.

Ранее сообщалось, что МИД РФ подало в посольство Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении вовлеченных в дело адвоката Сергея Магнитского персон.

Вручение этого списка - реакция МИД России на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение "О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц", пояснили в МИД Латвии.

Решение о санкциях поддержали 60 депутатов Сейма.

Фото: flickr.com/Latvian Institute