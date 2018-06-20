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В праздничные дни 23 и 24 июня внесены изменения во время работы магазинов Maxima.

Принимая во внимание потребности и спрос со стороны покупателей, а также думая о работниках магазинов и предоставляя им возможность провести праздник с семьей и друзьями, время работы магазинов Maxima в эти дни будет сокращено.

С информацией о времени работы всех магазинов Maxima Latvija в праздничные дни можно ознакомиться на сайте www.maxima.lv, также она будет доступна в каждом магазине.

Заказы в интернет-магазине barbora.lv во время праздника, как обычно, можно будет сделать и через приложение, и на веб-сайте. 23 июня доставки будут организованы, как обычно, а 24 июня у работников службы доставки будет выходной.

Чтобы в вечер Лиго и Янов день беспрепятственно наслаждаться ощущением праздника, Maxima Latvija призывает купить все необходимое для угощения и празднования своевременно.

В сеть Maxima Latvija входят 155 магазинов в 46 населенных пунктах по всей Латвии, а в их ассортименте насчитывается до 60 тысяч различных товаров.

Фото: Maxima Latvija