Вейонис: покрывать убытки от засухи из госбюджета - не лучший способ (18)

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Общество | 20 июня 2018 года, 13:33

Покрытие убытков от природных бедствий из государственного бюджета - не лучший способ вложения денег, заявил президент Раймонд Вейонис, комментируя возможную помощь пострадавшим от засухи крестьянам.

По мнению президента, этот год действительно отличается засушливой погодой, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве должно принимать Министерство земледелия, а затем правительство.

"Вопрос в том, какую пользу принесет крестьянам объявление чрезвычайной ситуации", - сказал Вейонис.

По словам президента, он поддерживает введение страхования для фермеров.

Однако Вейонис также подчеркнул, что для правительства регулярно выделять средства на покрытие убытков от природных катаклизмов - не лучший способ вложения денег.

Президент считает, что каждый фермер должен ответственно относиться к своему имуществу, и страхование - это проявление ответственности. Страхование посевов и сельскохозяйственных земель было бы верным направлением, которое нужно обсуждать.

Между тем премьер-министр Марис Кучинскис со своей стороны заявил, что перед объявлением чрезвычайной ситуации нужно рассчитать ущерб.

Фото: pixabay.com

Комментарии 18
Патриот 1 час назад
Все правильно Вейонис!!! Покрывать твои поездки, печататься в плейбое, выкидывать кучу денег на военный металлолом, на праздники песни десятки миллионов, куда важнее чем сельское хозяйство. Пустышка ты Хренова! Лучше бы молчал, выглядешь позорно.
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Совет1 час назад
Умничка.А вы введите налог на дождь,чтобы крестьяне Бога молили послать засуху и забыли про урожай.
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Светлана1 час назад
"Покрытие убытков от природных бедствий из государственного бюджета - не лучший способ вложения денег, заявил президент Раймонд Вейонис..."
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Да он не президент, а истинный бизнесмен! Циничный и прагматичный!
Конечно, лучше в ржавый военный металлолом - там варка несравнимая!
А этим крестьянам сколько ни дай, - они все в землю вбухают!
Весь навар как в землю и уйдёт.

Такую сУку повесить на первом же сУку. Или сукУ на первом сукУ.
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