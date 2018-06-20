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Покрытие убытков от природных бедствий из государственного бюджета - не лучший способ вложения денег, заявил президент Раймонд Вейонис, комментируя возможную помощь пострадавшим от засухи крестьянам.

По мнению президента, этот год действительно отличается засушливой погодой, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве должно принимать Министерство земледелия, а затем правительство.

"Вопрос в том, какую пользу принесет крестьянам объявление чрезвычайной ситуации", - сказал Вейонис.

По словам президента, он поддерживает введение страхования для фермеров.

Однако Вейонис также подчеркнул, что для правительства регулярно выделять средства на покрытие убытков от природных катаклизмов - не лучший способ вложения денег.

Президент считает, что каждый фермер должен ответственно относиться к своему имуществу, и страхование - это проявление ответственности. Страхование посевов и сельскохозяйственных земель было бы верным направлением, которое нужно обсуждать.

Между тем премьер-министр Марис Кучинскис со своей стороны заявил, что перед объявлением чрезвычайной ситуации нужно рассчитать ущерб.

Фото: pixabay.com