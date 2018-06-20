Вейонис: покрывать убытки от засухи из госбюджета - не лучший способ (18)
Покрытие убытков от природных бедствий из государственного бюджета - не лучший способ вложения денег, заявил президент Раймонд Вейонис, комментируя возможную помощь пострадавшим от засухи крестьянам.
По мнению президента, этот год действительно отличается засушливой погодой, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве должно принимать Министерство земледелия, а затем правительство.
"Вопрос в том, какую пользу принесет крестьянам объявление чрезвычайной ситуации", - сказал Вейонис.
По словам президента, он поддерживает введение страхования для фермеров.
Однако Вейонис также подчеркнул, что для правительства регулярно выделять средства на покрытие убытков от природных катаклизмов - не лучший способ вложения денег.
Президент считает, что каждый фермер должен ответственно относиться к своему имуществу, и страхование - это проявление ответственности. Страхование посевов и сельскохозяйственных земель было бы верным направлением, которое нужно обсуждать.
Между тем премьер-министр Марис Кучинскис со своей стороны заявил, что перед объявлением чрезвычайной ситуации нужно рассчитать ущерб.
Фото: pixabay.com
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Да он не президент, а истинный бизнесмен! Циничный и прагматичный!
Конечно, лучше в ржавый военный металлолом - там варка несравнимая!
А этим крестьянам сколько ни дай, - они все в землю вбухают!
Весь навар как в землю и уйдёт.
Такую сУку повесить на первом же сУку. Или сукУ на первом сукУ.