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Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие уход общественных СМИ с рынка рекламы в 2021 году.

Вопрос о выделении необходимого финансирования на эти цели Сейм решит при рассмотрении проекта госбюджета на соответствующий год.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, поправки призваны укрепить латвийское информационное пространство, способствовать более широкой доступности качественного и достоверного содержания в программах электронных СМИ.

С 2021 года общественным электронным СМИ будут выделены дополнительные средства в таком объеме, который соответствует доходам, полученным за размещение коммерческих объявлений, и расходам на замену коммерческих объявлений оригинальным содержанием.

Общие правила создания программ дополнены принципом нейтралитета и точности и обязанностью отражать факты в информационно-документальных передачах и новостях так, чтобы сознательно не водить аудиторию в заблуждение.

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