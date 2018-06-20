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Латышский сегмент Twitter комментирует задержание депутата Сейма и основателя партии KPV LV Артуса Кайминьша.

"Жалко, что выборы в Сейм не каждый год…" — пишет в Twitter актер Интар Решетин.

Žēl, ka Saeimas vēlēšanas nav katru gadu.. — Intars Rešetins (@Resetins) 20 июня 2018 г.

Член Национального объединения (VL—TB/LNNK) Янис Иесалниекс написал, что Кайминьш заигрался.

"Пресвятая Богородица! Конец света близок — обыск у главного специалиста Латвии по этике Закатистова", - пишет портал Pietiek.

Jēzusmarija, pasaules gals klāt - kratīšana pie Latvijas galvenā ētikas speciālista Zakatistova. — pietiek.com (@PietiekPortals) 20 июня 2018 г.

"Послушайте, если за пустую болтовню сажают в тюрьму, я не увижу больше дневного света. С моей позицией остается только надеяться, что будет что-то посерьезнее — нечесаный кот дома или оставленный в жару пес на цепи. А может, порнуха?" – прокомментировал задержание Кайминьша специалист по отношениям Марцис Бендикс.

Klau, ja par stulbu muldēšanu liks cietumā, es vairs dienas gaismu neredzēšu. No manas pozīcijas atliek cerēt, ka būs kaut kas nopietnāks - neķemmēts kaķis mājās vai suns pie ķēdes karstumā atstāts. A mož porņuki?! https://t.co/bkgOJUd73G — Mārcis Bendiks (@mbendiks) 20 июня 2018 г.

Публицист Элита Вейдемане считает, что теперь Кайминьш может стать святым мучеником.

"KNAB и Сейм дали возможность Кайминьшу стать святым мучеником. Разве не прекрасный подарок в период избирательной кампании? Такой даже за деньги не купишь", - написала журналист.

KNAB un Saeima deva iespēju Kaimiņam tapt par svēto mocekli. vai nav jauka dāvana priekšvēlēšanu kampaņā? tādu pat par naudu nenopirksi. :) — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 20 июня 2018 г.

"Выбесил всех", — написал IT-специалист Марис Удрис, прикрепив результаты голосования в Сейме.

Специалист по общественным отношениям Даце Балоде считает, что Кайминьшу следовало бы остаться работать актером Латвийского национального театра.

"Если бы остался в театре, то сейчас бы на Лиго играл Карленса в "Днях портных в Силмачах", — пишет е Балоде.

Būtu palicis teātrī, tagad uz Jāņiem spēlētu Kārlēnu Skroderdienās... — Dace Balode (@DaceBalode) 20 июня 2018 г.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по уголовному процессу о предположительно незаконном финансировании партии KPV LV задержало трех человек.

Сотрудники KNAB задержали сегодня в Сейме депутата Артуса Кайминьша, также проведены обыски у члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Сопредседатель KPV LV Линда Лиепиня подтвердила журналистам, что Закатистов задержан. Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона - о незаконном финансировании политической организации, посредничестве при таком финансировании, приеме и вымогательстве финансирования. Наказания по этим статьям составляют до 2-3 лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.