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России вместо чемпионата мира по футболу полагается международная скамья подсудимых. Такое мнение на страницах газеты Latvijas Avīze выразил публицист Атис Климовичс.

«Мы все смотрим чемпионат мира по футболу, проведение которого Россия нисколько не заслужила. Вместо него этому государству следовало бы находиться на скамье подсудимых в международном суде, отвечая за «обычные убийства», отравления, войну на Донбассе, бомбардировки в Сирии, за крушение малайзийского "Боинга". От этих преступных действий погибли тысячи человек, однако это не стало причиной объявить тотальный бойкот чемпионата", - написал журналист.

Напомним, как ранее писал Mixnews, депутат Сейма Вейко Сполитис («Единство») на своей странице в Twitter, используя хештег #BoycottWorldCup2018, призывал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018, который проходит в России.

Как сообщалось, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Фото: twitter.com/VictorBushmenev