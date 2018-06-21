"Свободу украинским узникам Кремля!": у посольства России пройдет пикет (27)

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Общество | 21 июня 2018 года, 09:19

Сегодня, 21 июня с 17:00 до 18:00 напротив посольства России в Латвии пройдет пикет, организованный Обществом поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustība), с целью потребовать от России освободить украинских политзаключенных.

Представители украинской диаспоры заявили о намерении еженедельно пикетировать посольства РФ в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin. Об этом рассказала один из организаторов акции Татьяна Лазда.

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Как сообщал портал Mixnews, общество поддержки Украины (Ukrainas Patriotu Kustība) в июне и июле намерены еженедельно проводить пикеты у посольства России в Латвии с требованием освободить политзаключенных.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от российских властей отпустить из заключения украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден за организацию терактов в Крыму и объявил голодовку в колонии.

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фото Ukrainas Patriotu Kustība

Комментарии 27
Garik2 часа назад
А к Укропьскому после пойдете? За Хероиню Савченку скакати? Или уже все - то, что в России "политзаключенные", в Уропии - клятЫе зрадники?!
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442 часа назад
а про Надию уже забыли?
2
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Морс2 часа назад
А также другим фашистам и дебилам!
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