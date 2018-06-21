Полиция на праздники устроит масштабные проверки на дорогах (5)

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Общество | 21 июня 2018 года, 08:37

С приближением праздника Лиго Госполиция со второй половины дня пятницы, 22 июня, до утра понедельника, 25 июня, будет проводить на автодорогах массовые проверки, сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.

Полицейские будут проверять автоводителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения.

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Проверки будут проводиться на дорогах как государственного, так и местного значения.

В праздничные дни полицейские будут также наблюдать за порядком в местах проведения массовых мероприятий.

Комментарии 5
Молодцы3 часа назад
Я поддерживаю
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..так так1 час назад
поддерживаю.
хочешь нажраться как свинья, сиди дома или ходи пешком.
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гавно2 часа назад
ты думаешь это что-то поменяет?да хоть смертную казнь введи за пьяную езду,как ездили бухими так и будут ездить
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