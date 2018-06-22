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С приближением праздника Лиго Госполиция со второй половины дня пятницы, 22 июня, до утра понедельника, 25 июня, будет проводить на автодорогах массовые проверки, сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.

Полицейские будут проверять автоводителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения.

Проверки будут проводиться на дорогах как государственного, так и местного значения.

В праздничные дни полицейские будут также наблюдать за порядком в местах проведения массовых мероприятий.

Крапсис призвал людей быть ответственными и думать о безопасности, собственной и своих близких.

Фото: из архива Вентас Балсс