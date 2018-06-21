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Сегодня на Домской площади и набережной 11 ноября начнутся крупномасштабные мероприятия в честь праздника Лиго, которые в этом году будут проходить в течение трех дней, свидетельствует информация на сайте Рижской думы.

В этом году на Лиго будут проведены три крупномасштабных мероприятия: заключительное мероприятие международного фольклорного фестиваля Baltica 2018, Травяная ярмарка, которая развернется не только на Домской площади, но и на набережной 11 ноября, где вечером состоится концерт с участием актеров из всех латвийских театров и традиционное мероприятие "Отпразднуем Лиго на набережной!".

С 16.00 четверга, 21 июня, до 4.30 пятницы, 22 июня планируется собрать на набережной более 30 фольклорных ансамблей из Латвии, Китая, Южной Кореи, Грузии и ряда других стран. Посетители концертов смогут ознакомиться с традициями Лиго и принять участие в различных творческих мастерских.

22 июня будет открыта Травяная ярмарка, где на протяжении всего дня на двух сценах будут выступать 30 рижских самодеятельных коллективов - хоры, танцевальные ансамбли, фольклорные группы, а вечером состоится концерт с участием известных латвийских поющих актеров.

23 июня с 17.00 до 4.30 на набережной на трех сценах будут выступать латвийские группы Apvedceļš, Flame & The Rolltones, Lauku muzikanti, Galaktika и другие, а кульминацией праздника станет трехчасовой концерт с участием солистов Диты Лурини, Инги Мисане-Грасберги, Мартиньша Эглиенса, Арутра Крузкопса, Ольги Раецки, Элзы Розентале, Иевы Керевицы, Айи Витолини, Нормунда Рутулиса, Андриса Эрглиса, Атиса Иевиньша, Дайниса Скутелиса, Дауманта Калниньша.

Все эти мероприятия включены в национальный план мероприятий празднования столетия Латвийского государства.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте www.kultura.riga.lv.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrans