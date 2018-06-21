Общество |

У президента России Владимира Путина нет планов вводить войска РФ на территорию Латвии, оккупируя это государство. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā высказал российский политический технолог, публицист и один из главных специалистов российского телеканала "Дождь" Станислав Белковский.

По его словам, Путин ведет гибридную войну, а к военным действиям в Латвии точно прибегать не будет.

"Если вы думаете, что Путин введет войска в Латвию, то об этом не может быть и речи. Нет, нет, нет. Нет ни малейшей возможности, что это произойдет. Мы можем через несколько лет встретиться и проверить мой прогноз. Он не может ввести войска по многим причинам, но главная из них кроется в том, что он из-за своего психотипа не может совершить формально не конвенциональное действие. Формально все должно быть как надо. Он ведет гибридную войну", - отметил публицист.

Он уверен, что президент России хочет купить Латвию, однако ему не дают это сделать США.

"Путин хочет купить Латвию. В его видении мира можно купить все, как он купил олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по футболу. Он дал Януковичу три миллиарда и думал, что купил Украину, но потом, как он уверен, Америка организовала Майдан, а это, конечно, совсем не так. Путин хочет купить Латвию, а США не хотят этого допустить. Поэтому закрыли банк ABLV. Этот банк закрыли за один день. Был арестован президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Это звенья одной цепочки. США ясно объявили, что Латвия не может быть портом, где отмываются российские деньги. Латвия ответила: именно так! Не подчиняться США в современном мире невозможно. Это было бы аналогично ситуации, если бы первоклассник не подчинялся директору школы. В конечном варианте США введут сюда свои войска и не допустят никакого нападения со стороны России. Я абсолютно в этом уверен. Не важно, кто будет президентом США на тот момент", - указал Белковский.

Фото: Глеб Щелкунов / "Коммерсантъ"