Уже несколько лет смотрю российское СатТВ и не смотрю уникальное латвийское. Полгода назад жена заявляет "Совсем превращаемся в российскую губернию. Не знаем что творится в нашей стране!" Отвечаю "Сходи на верх ксвоей маме. Там как раз начинается Panorāma" Через полчаса возвращается с хмурым лицом "Найди что-нибудь приятное. А то у меня начнётся депрессия..."
NEPLP разрешили ограничивать вещание телевизионных программ (6)
Общество | 21 июня 2018 года, 12:30
Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие расширить функции Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).
Так, если какая-либо из стран Евросоюза или стран, входящих в Европейскую экономическую зону, ограничит у себя вещание конкретной телевизионной программы по причине разжигания ненависти, NEPLP будет вправе также ограничить вещание этой же передачи в Латвии.
Однако до этого NEPLP должен будет оценить причины принятия данного решения другой страной, изучить обстоятельства дела, а также дать выслушать мнение представителей конкретного ТВ-канала.
Фото из Flickr/Sam Lu
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Я лет десять не смотрел Латвийские каналы и смотреть не собираюсь, там смотреть нечего. Везде одно и тоже, т-ра лала, т-ра лала, преступное правительство и сейм как ужи на сковородке!
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Кто эти люди, кто их назначил распоряжаться нашими интересами?
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