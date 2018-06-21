NEPLP разрешили ограничивать вещание телевизионных программ (6)

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Общество | 21 июня 2018 года, 12:30

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие расширить функции Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Так, если какая-либо из стран Евросоюза или стран, входящих в Европейскую экономическую зону, ограничит у себя вещание конкретной телевизионной программы по причине разжигания ненависти, NEPLP будет вправе также ограничить вещание этой же передачи в Латвии.

Однако до этого NEPLP должен будет оценить причины принятия данного решения другой страной, изучить обстоятельства дела, а также дать выслушать мнение представителей конкретного ТВ-канала.

Фото из Flickr/Sam Lu

Комментарии 6
Satīra1 час назад
Уже несколько лет смотрю российское СатТВ и не смотрю уникальное латвийское. Полгода назад жена заявляет "Совсем превращаемся в российскую губернию. Не знаем что творится в нашей стране!" Отвечаю "Сходи на верх ксвоей маме. Там как раз начинается Panorāma" Через полчаса возвращается с хмурым лицом "Найди что-нибудь приятное. А то у меня начнётся депрессия..."
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Патриот 2 часа назад
Я лет десять не смотрел Латвийские каналы и смотреть не собираюсь, там смотреть нечего. Везде одно и тоже, т-ра лала, т-ра лала, преступное правительство и сейм как ужи на сковородке!
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Общество2 часа назад
Кто эти люди, кто их назначил распоряжаться нашими интересами?
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