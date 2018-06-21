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Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие расширить функции Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Так, если какая-либо из стран Евросоюза или стран, входящих в Европейскую экономическую зону, ограничит у себя вещание конкретной телевизионной программы по причине разжигания ненависти, NEPLP будет вправе также ограничить вещание этой же передачи в Латвии.

Однако до этого NEPLP должен будет оценить причины принятия данного решения другой страной, изучить обстоятельства дела, а также дать выслушать мнение представителей конкретного ТВ-канала.

Фото из Flickr/Sam Lu