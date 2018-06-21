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В четверг, 21 июня, в Латвии потеплеет до +25..+28 градусов, но на большей части Курземе и местами на севере Видземе из-за облачности будет температура не поднимется выше +20..+24 градусов.

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В четверг вечером и в ночь на пятницу синоптики обещают сильные ливни. Во время грозы ожидаются дожди, шквалистый ветер. Также возможен и град.

Порывы южного, юго-западного ветра под влиянием циклона усилятся до 11-16 метров в секунду.

В Риге воздух прогреется до +27 градусов, в четверг вечером и в ночь на пятницу могут пойти дожди, в том числе и сильные грозовые ливни. Скорость порывов южного, юго-западного ветра составит до 15 метров в секунду.

Фото: pixabay.com