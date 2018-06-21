В центре Риги найдены патроны со времен войны
Общество | 21 июня 2018 года, 11:16
Во время ремонта на улице Алфреда Калниня рабочие нашли патроны военного времени, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Она объяснила, что на место происшествия выехали и сотрудники полиции, и Национальные вооруженные силы.
Место, где были найдены патроны, сейчас огорожено.
Напомним, в начале мая в рижском парке Нордекю сотрудники части "Сады и парки" предприятия Rīgas meži нашли целый арсенал различных патронов.
Фото: flickr.com/Taras Lozovskyy