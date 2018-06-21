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Во время ремонта на улице Алфреда Калниня рабочие нашли патроны военного времени, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Она объяснила, что на место происшествия выехали и сотрудники полиции, и Национальные вооруженные силы.

Место, где были найдены патроны, сейчас огорожено.

Напомним, в начале мая в рижском парке Нордекю сотрудники части "Сады и парки" предприятия Rīgas meži нашли целый арсенал различных патронов.

Фото: flickr.com/Taras Lozovskyy