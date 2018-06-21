За помощь в раскрытии убийства Бункуса обещают 10 тысяч евро (9)
Бюро убитого адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса объявило о вознаграждении в 10 000 евро за ценную информацию, которая помогла бы раскрыть убийство, сообщили в бюро.
Руководитель бюро Екатерина Галушка пояснила, что вознаграждение объявлено с целью помочь поддержать интенсивность расследования и найти значимые факты, которые подтвердили бы достоверность той или иной версии.
Она добавила, что бюро привлекло специалистов для получения этой информации и ее обработки, запланировано сотрудничество с Госполицией. Бюро также обеспечит полную конфиденциальность информации.
Юрист отметила, что у выплаты вознаграждения не будет ограничений по сроку. По словам Галушки, вознаграждение достанется человеку или группе лиц, если предоставленная ими информация поможет разкрыть преступление или поймать виновников.
Бюро призывает людей, в распоряжении которых такая информация имеется, обратиться по телефону +371 200 93 332 или написать на электронную почту palidzi@protonmail.com.
Бункус был застрелен утром 30 мая, когда проезжал возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия была сожжена автомашина с поддельными номерами, которая, как предполагается, связана с убийством.
Фото: twitter.com/ltvzinas
как же вы себя дёшево цените...
давай, проходите не задерживайтесь.
Вам стоит предложить 200.000€ А крошки кушайте сами ....