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Сейм сегодня, 21 июня, в окончательном чтении принял закон, предусматривающий сделать выходным днем 24 сентября - день визита папы Римского Франциска.

Сначала Сейм передал это предложение на рассмотрение в комиссиях, но позже поддержал его в первом и во втором чтении, приняв поправки в законодательстве в срочном порядке.

Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали пять, еще восемь парламентариев в голосовании не участвовали.

Председатель Краславской краевой думы и Совета по развитию Латгальского региона планирования Гунар Упениекс ранее сообщил, что Латгальский регион планирования просит Кабинет министров предусмотреть в Латгалии 24 сентября выходной день в связи с визитом папы римского Франциска.

Ранее сообщалось, что каждому производителю и дистрибьютору сувениров в Латвии придется согласовать с Ватиканом всю продукцию, связанную с визитом папы Римского Франциска.