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Суд Видземского предместья Риги сегодня решил продлить арест в качестве меры пресечения в отношении руководителя организации "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко еще на два месяца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активист Алла Березовская.

Березовская опубликовала видео, на котором адвокат Гапоненко Имма Янсоне рассказала о решении суда. По словам адвоката, нет законных оснований держать активиста под стражей.

27 апреля Рижский окружной суд оставил в силе решение суда Видземского предместья Риги от 21 апреля, который санкционировал арест Гапоненко.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Гапоненко был задержан Полицией безопасности в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.