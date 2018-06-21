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Парламентская фракция партии "Согласие" оспорила в Конституционном суде (КС) поправки, предусматривающие переход на обучение только на государственном языке в средних школах нацменьшинств, сообщили в партии.

В заявлении "Согласия" для СМИ говорится, что партия оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.

Партия считает, что столь важные вопросы нельзя решать в предвыборный период и в рамках политических дебатов - здесь требуется серьезное юридическое обсуждение на основании международных обязательств, традиций Латвийской Республики и опыта других стран Европы.

Депутат Борис Цилевич заявил, что в демократическом обществе решения принимаются с учетом мнения людей, которых касаются эти решения. Качество образования в результате реформы не должно ухудшиться, добавил он.

Представитель КС Кетия Стразда подтвердила, что исковое заявление получено.

Ранее соответствие поправок к закону об образовании статьям 1, 91 и 112 Конституции уже оспорил в ЕС председатель правления "Партии действия" Игорь Мельников.