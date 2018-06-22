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Депутат Сейма Ингуна Рибене, представляющая нацблок, во время проходившего в четверг пикета против запрета донорства яйцеклеток нерожавшим женщинам, поднимаясь по ступеньками в здание парламента, резко обратилась к участникам акции с вопросом "Что вы здесь кричите?" и призвала участников акции быть донорами ног и рук.

Некоторые пользователи соцсети Twitter посчитали такое поведение неуважительным по отношению к избирателям и припомнили выходку Солвиты Аболтини, которая в 2015 году передразнила митингующих пенсионеров.

Один из пользователей Twitter, латышский журналист, блогер Юрис Кажа призвал "не голосовать за кретинов в октябре, как бы тяжело не было...".

Atgādinājums nebalsot par kretīniem oktobri, lai cik tas grūti nebūs... https://t.co/qaNebnCYdn — juriskazha (@juriskazha) June 21, 2018

"Ингуна Рибена. Депутат Национального объединения. Кавалер ордена 3 звезд. Вторая Солвита?", - пишет пользователь под ником Кунгасавт.

Inguna Rībena. Nacionālā apvienība, deputāte, 3 ⭐️ ordeņa virsniece. Otra Solvita?! https://t.co/K2oaESvzHg — Kungavsand_ (@Kungavsand_) June 21, 2018

"Каким бы спорным не было мнение участников пикета, все же стиль коммуникации госпожи Рибене очень циничный и высокомерный. У Национального объединения теперь есть своя Аболтиня", - написал пользователь Кристап Букис.

"Гениально. Этот видеосюжет наверняка будут показывать в предновогодний вечер вместе с другими крылатыми выражениями. Может быть Рибена против донорства, например, крови или почек?", - пишет один из пользователей Twitter.

В свою очередь Директор мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне указала, что так может себя вести очень недалекий человек.

"Главное, чтобы она ни для кого не стала донором мозга, остальное переживем", - иронично отметила Томсоне.

Напомним, в свое время неуважительно обошлась к собравшимся у Сейма пикетчикам экс-депутат Солвита Аболтиня. Она во время пикета пенсионеров вышла из Сейма, ноа не стала общаться с пикетчиками, а обошла их стороной, при этом успев их подразнить. Эти действия политика правящей партии засняло Латвийское телевидение. Позднее ей пришлось за это публично извиниться.

Что касается самого закона, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие ряд изменений, но предложение запретить донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам было отклонено.

Ранее Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки дня, а также продлевал срок подачи предложений.

Депутаты вопреки решению комиссии по труду и социальным делам не поддержали запрет на донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам. Следовательно, и впредь донорами половых клеток могут быть здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

В Латвии будет действовать единый регистр доноров половых клеток.

Минздрав указывает, что, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране, бесплодие является серьезной медицинской и социальной проблемой. В Латвии ежегодно в результате искусственного оплодотворения рождается примерно 200-300 детей.

Фото из Flickr