"Что вы здесь кричите?!": в Сейме объявился "заменитель" Аболтини (16)

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Общество | 22 июня 2018 года, 09:13

Депутат Сейма Ингуна Рибене, представляющая нацблок, во время проходившего в четверг пикета против запрета донорства яйцеклеток нерожавшим женщинам, поднимаясь по ступеньками в здание парламента, резко обратилась к участникам акции с вопросом "Что вы здесь кричите?" и призвала участников акции быть донорами ног и рук.

Некоторые пользователи соцсети Twitter посчитали такое поведение неуважительным по отношению к избирателям и припомнили выходку Солвиты Аболтини, которая в 2015 году передразнила митингующих пенсионеров.

Один из пользователей Twitter, латышский журналист, блогер Юрис Кажа призвал "не голосовать за кретинов в октябре, как бы тяжело не было...".

"Ингуна Рибена. Депутат Национального объединения. Кавалер ордена 3 звезд. Вторая Солвита?", - пишет пользователь под ником Кунгасавт.

"Каким бы спорным не было мнение участников пикета, все же стиль коммуникации госпожи Рибене очень циничный и высокомерный. У Национального объединения теперь есть своя Аболтиня", - написал пользователь Кристап Букис.

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"Гениально. Этот видеосюжет наверняка будут показывать в предновогодний вечер вместе с другими крылатыми выражениями. Может быть Рибена против донорства, например, крови или почек?", - пишет один из пользователей Twitter.

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В свою очередь Директор мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне указала, что так может себя вести очень недалекий человек.

"Главное, чтобы она ни для кого не стала донором мозга, остальное переживем", - иронично отметила Томсоне.

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Напомним, в свое время неуважительно обошлась к собравшимся у Сейма пикетчикам экс-депутат Солвита Аболтиня. Она во время пикета пенсионеров вышла из Сейма, ноа не стала общаться с пикетчиками, а обошла их стороной, при этом успев их подразнить. Эти действия политика правящей партии засняло Латвийское телевидение. Позднее ей пришлось за это публично извиниться.

Что касается самого закона, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающие ряд изменений, но предложение запретить донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам было отклонено.

Ранее Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки дня, а также продлевал срок подачи предложений.

Депутаты вопреки решению комиссии по труду и социальным делам не поддержали запрет на донорство яйцеклеток нерожавшим женщинам. Следовательно, и впредь донорами половых клеток могут быть здоровые мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

В Латвии будет действовать единый регистр доноров половых клеток.

Минздрав указывает, что, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране, бесплодие является серьезной медицинской и социальной проблемой. В Латвии ежегодно в результате искусственного оплодотворения рождается примерно 200-300 детей.

Фото из Flickr

Комментарии 16
Патриот 1 час назад
Для них народ быдло! Голосовали за них гражданское быдло вот и отрывайтесь по полной программе! Ни какого сожеления!
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Sedna1 час назад
Голосуйте, титульные, голосуйте. Хоть и дерьмо, а ведь своё дерьмецо. Пусть воняет. Лишь бы нацисткой и русофобской была.
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Эт1 час назад
Они там не для того чтоб разговаривать с простаками на улице,они избранные, высшие существа. Заискивание и тремур рук у них наступает перед выборами и то не надолго.Но то что они остались в мягких креслах ,они относят исключительно собственным достоинствам и мастерства обмана. Уличная серая масса не в счет.
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