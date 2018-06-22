Латвийцы регулярно жалуются в Центр госязыка на кебабные (18)

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Общество | 22 июня 2018 года, 10:53

Центр государственного языка (ЦГЯ) регулярно получает жалобы от населения на сложности в общении на государственном языке с работникам кебабных.

Для решения этой проблемы ЦГЯ проводит проверки и привлекает к ответственности работников, которые не используют государственный язык на необходимом уровне "B1", а также встречается с членами правления предприятий.

В кебабных нередко работают иностранные студенты, которые в рамках программ по обмену находятся в Латвии недолгое время, например, один семестр. Текучесть кадров большая, количество работников непостоянное, о чем известно и Службе государственных доходов (СГД).

ЦГЯ никого не может уволить с работы, если констатировано, что работник не использует государственный язык на нужном уровне.

Фото: pakistankebab.com

Комментарии 18
Светлана2 часа назад
И я даже знаю, кто! Это придурок Домбрава, затаив обиду и изнывая местью, пишет с разных компов от имени слесарей, сантехников, и даже женщин в интересном положении.... Больше-то некому!
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Латвиец2 часа назад
Хватит путать Латвийцев и Латышей. Латвийцы не гадят там, где живут!!!
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1234562 часа назад
Что называется,свинья везде грязь найдёт! Что тоне устраивает,дверью хлопнул,пошёл в другой ресторан!Нет обязательно надо стукануть,нацисты без этого не могут!
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