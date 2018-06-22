Рижане выезжают из города, в столице образовываются пробки (2)
Общество | 22 июня 2018 года, 14:09
На главных магистралях, ведущих из Риги, уже в середине дня образовываются транспортные заторы. Это связано не только с ремонтными работами, но и тем, что многие рижане уже выезжают из города перед Лиго.
За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.
Пердяевцы валят домой. Хоть в городе почище станет на пару дней.
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С тем, что многие рижане ездить не умеют.
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