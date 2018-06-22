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В пятницу под влиянием циклона по всей Латвии будет дуть сильный юго-западный ветер, в порывах скорость ветра достигнет от 16 до 21 метра в секунду, предупреждают синоптики.

Такой ветер может поломать ветки и отдельные деревья, а также нанести и другой урон.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вчера в Риге и Рижском регионе 40 раз выезжала на вызовы, связанные с сильным ветром.

Спасателям пришлось освобождать проезжие части дорог, автомашины и здания от сломанных веток и сучьев. Вызовы, связанные с ветром, поступали с 18 часов до 4 часов утра. В одном месте в Риге от ветра порвался рекламный плакат.