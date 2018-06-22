Ночью сильный ветер повалил деревья и сорвал плакат с ТЦ Origo (4)
В пятницу под влиянием циклона по всей Латвии будет дуть сильный юго-западный ветер, в порывах скорость ветра достигнет от 16 до 21 метра в секунду, предупреждают синоптики.
Такой ветер может поломать ветки и отдельные деревья, а также нанести и другой урон.
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вчера в Риге и Рижском регионе 40 раз выезжала на вызовы, связанные с сильным ветром.
Спасателям пришлось освобождать проезжие части дорог, автомашины и здания от сломанных веток и сучьев. Вызовы, связанные с ветром, поступали с 18 часов до 4 часов утра. В одном месте в Риге от ветра порвался рекламный плакат.
Vakar vakarā #Rīga #Latvija vējš gāzis kokus un lauzis koku zarus.— BreakingLV (@breakinglv) 22 июня 2018 г.
@rixsatiksme pic.twitter.com/GDxLlkxMUN
Vakar vakarā #Rīga #Latvija spēcīgais vējš norāva plakātu no t/c "Origo" fasādes. @zaledaja pic.twitter.com/p2F4seI44k— BreakingLV (@breakinglv) 22 июня 2018 г.
Vējš lielu skādi nav nodarījis https://t.co/4eqnD7z4Le— liepajniekiem.lv (@liepajniekiemlv) 22 июня 2018 г.
Vakar vakarā vējā nogāzts koks apskādējis auto #Imanta #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 22 июня 2018 г.
Deniss Volkovs un Andrejs Anspoks pic.twitter.com/Ki0AaqS8ea