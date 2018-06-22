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Российский политик, оппозиционер Алексей Навальный вместе с семьей провел отпуск в Латвии. На свою страницу в Instagram он выложил фотографию, где они с женой на юрмальском пляже пьют шампанское. При этом политик отметил, что российские туристы всегда законопослушные и не распивают спиртные напитки в общественных местах.

"Считаю, что все стереотипы о русских туристах оскорбительны и не имеют под собой никаких оснований. Наши граждане законопослушны и не нарушают местных правил, в том числе тех, что запрещают распивать спиртные напитки в общественных местах", - написал Навальный на своей странице в Instagram.