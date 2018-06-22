Навальный продемонстрировал нарушение латвийского закона (31)

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Общество | 22 июня 2018 года, 13:14

Российский политик, оппозиционер Алексей Навальный вместе с семьей провел отпуск в Латвии. На свою страницу в Instagram он выложил фотографию, где они с женой на юрмальском пляже пьют шампанское. При этом политик отметил, что российские туристы всегда законопослушные и не распивают спиртные напитки в общественных местах.

"Считаю, что все стереотипы о русских туристах оскорбительны и не имеют под собой никаких оснований. Наши граждане законопослушны и не нарушают местных правил, в том числе тех, что запрещают распивать спиртные напитки в общественных местах", - написал Навальный на своей странице в Instagram.

Комментарии 31
Alex4 часа назад
Странно ,который день ентого "оппозиционера" нам навязывают под разным соусом,но когда он ТУТ в Латвии ,он неинтересен даже латышскому "истеблишменту"...
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Sedna3 часа назад
Ах, Боже мой, какая супер-новость!! Целый Навальный, дебил и придурок, отдыхает в Юрмале. Хорошо, что погода испортилась.
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Светлана3 часа назад
"Шампанское с утра пьют или аристократы, или дегенераты!"
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