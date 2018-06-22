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В Детской клинической университетской больнице появилась на свет третья в этом году тройня, сообщает министр благосостояния Янис Рейрс в фейсбуке.

Семьям, в которых рождаются тройняшки, государство выплачивает единовременное пособие из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства. С 2014 года размер этого пособия составляет 8538 евро после уплаты налогов.

В апреле правительство выделило по 8500 евро двум семьям, в которых тройняшки родились в марте.