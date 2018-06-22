Владельцы каналов на YouTube смогут брать с подписчиков по 5 долларов (2)
Общество | 22 июня 2018 года, 16:22
Владельцы каналов на YouTube с более чем 100 тысячами подписчиков смогут вводить платную подписку стоимостью 4,99 доллара в месяц. Об этом говорится в блоге видеосервиса.
Те, кто приобретет подписку, получат "уникальные значки", смогут пользоваться специальными эмодзи и другими привилегиями.
Они смогут смотреть видео, доступное только по платной подписке.
Фото из Flicrk/Stefan Andorfer
Источник: ПОЛИТ.РУ
я анулирую подписку, найду что по лучше и бесплатно.
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Контент в помойном качестве!За что платить???
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