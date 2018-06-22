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Владельцы каналов на YouTube с более чем 100 тысячами подписчиков смогут вводить платную подписку стоимостью 4,99 доллара в месяц. Об этом говорится в блоге видеосервиса.

Те, кто приобретет подписку, получат "уникальные значки", смогут пользоваться специальными эмодзи и другими привилегиями.

Они смогут смотреть видео, доступное только по платной подписке.

Фото из Flicrk/Stefan Andorfer