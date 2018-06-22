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Мальчику семи лет в больнице отказали в срочной медицинской помощи, потому что в лечебное учреждение его привез дедушка. Только после долгих переговоров разбитую бровь ребенка обработали и наложили швы, сообщает Skaties.lv со ссылкой на сюжет программы Bez Tabu канала TV3.

Семилетний сын Илвы летние каникулы проводил у дедушки в деревне. Мальчик разбил бровь и дедушка принял решение отвезти его в ближайшую больницу к специалисту. Но в больнице дедушке пришлось доказывать, что он является родственником мальчику. Администрация потребовала, чтобы дедушка оставил мальчика одного, а сам подождал в другом помещении. До тех пор, пока не будет установлено родство с ребенком, мальчику помощь не окажут.

"В приемном отделении дедушке сказали, что он не мог туда привезти ребенка сам. И что мальчика нужно оставить там на 24 часа, пока родители его не заберут, рассказывает TV3. Ребенок сидел в приемном покое, но помощь ему не оказывали, потому что еще не установили, кто его привез.

В конце концов помощь оказали, но жестко отметили, что это было в последний раз, когда они оказывают помощь ребенку, которого в больницу привезли не его родители, а человек, у которого нет доверенности. В больнице рассказали, что это не их требования, а требования закона о защите персональных данных.

Специалист по общественным отношениям Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс указал, что в утвержденной регуле нет никаких новых правил и требований для пациентов или лечебных учреждений. В Латвии уже много лет работает как Закон о защите прав пациентов, так и другие законы, которые регулируют порядок работы медучреждений.

Мать не рассказала, в больнице какого города произошла эта ситуация, а просто хотела предупредить родителей о том, что такое возможно и нужно быть готовым к таким требованиям. В Детской больнице Риги рассказали, что у них такая ситуация произойти не могла.

Руководитель отделения контроля лечебных заведений Инспекции здравоохранения Констанция Рейнфелде указала, что любой врач и любое медицинское учреждение должно оказать первую и неотложную помощь человеку, которому она требуется в независимости от того, совершеннолетний ли это человек или нет.

"В случае жалоб, нужно написать заявление в Инспекцию здравоохранения", - говорит Рейнфелде.

Но пока инспекция не получала жалоб на неоказание первой или неотложной медицинской помощи несовершеннолетним. Плановое обследование детям до 14 лет врачи могут проводить только в присутствии родителей или человека, у которого есть доверенность.

Источник: Press.lv