НВС: учения в Латвии доказали единство союзников НАТО (9)

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Общество | 23 июня 2018 года, 12:38

Национальные вооруженные силы разместили в своем Twitter видеоролик, в котором союзники по обороне Латвии демонстрируют единство и возможности боя, которые отточены в ходе ежегодных международных военных учениях Saber Strike, прошедших в Латвии с 3 до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе.

Их целью было улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В этом году в учениях участвовала также размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.

Фото: flickr.com

Комментарии 9
транзит1 час назад
тем более что сами варвары эти учения и оплачивают
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sdv2 часа назад
вы так и не ответили на вопрос : готовы ли солдаты других стран умереть на этой земле за продвижение демократии и защиты европейских ценностей ...и как оценивают такую перспективу их родные ?
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Саня2 часа назад
Хватит учиться, пора наказывать варваров.
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