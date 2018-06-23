НВС: учения в Латвии доказали единство союзников НАТО (9)
Национальные вооруженные силы разместили в своем Twitter видеоролик, в котором союзники по обороне Латвии демонстрируют единство и возможности боя, которые отточены в ходе ежегодных международных военных учениях Saber Strike, прошедших в Латвии с 3 до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе.
Их целью было улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.
В этом году в учениях участвовала также размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.
Mācībās "Saber Strike" sabiedrotie demonstrē vienotību un kaujas spējas. Skaties video: https://t.co/qS5VUYhhAY via @YouTube— NBS (@Latvijas_armija) 22 июня 2018 г.
Фото: flickr.com