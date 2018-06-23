В Латвии после долгого перерыва увеличилась рождаемость (17)

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Общество | 23 июня 2018 года, 10:12

Центральное статистическое управление накануне Лиго приготовило хорошую новость - в мае количество зарегистрированных в Латвии новорожденных после перерыва в 20 месяцев показало прирост по сравнению с показателями того же месяца прошлого года, пишет Neatkarīgā.

В мае родилось 1809 детей, что на 47 больше, чем годом ранее. В масштабах государства это очень скромный прирост, но он выделяется на фоне спада рождаемости, который длился 20 месяцев.

Последним месяцем с увеличением рождаемости был июнь 2016 года, когда родился 1971 ребенок – на 94 больше, чем в июне 2015 года.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 17
Патриот 1 час назад
Особенно после Лиго! На хуторах родственники перетрахают друг друга и как раз к 16 марта понарождаются уроды типа Иесалниексов, Домбрав, Шадуриков, Аболтинь, Ринкевичей и т. д.
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Ygt1 час назад
Огласите социальный статус рожениц ... Мне для статистики ...pls
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QQQ37 минут назад
без педерастов саня ну никак не может, почти в каждой статье поднимает для него актуальную тему. Видать что-то наболевшее
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