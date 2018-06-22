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Днем и вечером 23 июня местами в Латвии ожидаются дожди, а в Янову ночь с востока придет новый циклон с обширной зоной осадков, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

23 июня ожидается переменная облачность, дожди пройдут в западных и центральных районах. Воздух прогреется до +16..+21 градуса.

Температура воздуха в ночь Лиго опустится до +9..+14 градусов, местами в Курземе при ясном небе до +6.

24 июня продолжительные дожди ожидаются на всей территории Латвии. Температура воздуха составит +12..+18 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу вечером шквальный ветер стихнет, в субботу в Латвии ожидается слабый до умеренного южный, юго-западный, в Курземе - северо-западный ветер.

В первой половине будущей недели влияние циклона уменьшится, постепенно вернется сухая, солнечная и теплая погода.