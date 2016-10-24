ФИФА просят дополнительно проверить игроков России на допинг (2)
Тайгарт также сказал, что подобные действия со стороны ФИФА могли бы удостоверить болельщиков в честности проведения чемпионата мира–2018.
При этом он уточнил, что особенно важно организовать проверку в отношении России, которая ранее неоднократно обвинялась в применении допинга на Олимпийских играх в 2014 году.
"Несправедливо составлять выводы об игроках или командах, основываясь только на их результатах. Думаю, спортсмены заслуживают наличия слаженной системы, которая позволит им сказать: "В моей стране существует специальная программа, благодаря которой я уверен в своём соответствии золотым стандартам, так что вы можете не только выслушать меня, но и быть уверенными в том, что я на сто процентов чист".
Но, к сожалению, есть страны – и особенно это относится к России, – где не существует такой системы. И это в первую очередь позор для высших спортивных чиновников, которые не дали игрокам возможности подобным образом отвечать на вопросы о допинге", — цитирует Тайгарта The Telegraph.
Фото из Flickr/ladyqqqlazy
Весь мир понимает, что эти клоуны жрут мельдоний прямо на поле.