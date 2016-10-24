Трэвис Тайгарт, глава антидопингового агентства США (USADA), выразил мнение, что результаты команды, подобные двум победам сборной России на старте чемпионата мира–2018, должны мгновенно становиться объектом тщательного расследования соответствующих служб.

Тайгарт также сказал, что подобные действия со стороны ФИФА могли бы удостоверить болельщиков в честности проведения чемпионата мира–2018.

При этом он уточнил, что особенно важно организовать проверку в отношении России, которая ранее неоднократно обвинялась в применении допинга на Олимпийских играх в 2014 году.

"Несправедливо составлять выводы об игроках или командах, основываясь только на их результатах. Думаю, спортсмены заслуживают наличия слаженной системы, которая позволит им сказать: "В моей стране существует специальная программа, благодаря которой я уверен в своём соответствии золотым стандартам, так что вы можете не только выслушать меня, но и быть уверенными в том, что я на сто процентов чист".

Но, к сожалению, есть страны – и особенно это относится к России, – где не существует такой системы. И это в первую очередь позор для высших спортивных чиновников, которые не дали игрокам возможности подобным образом отвечать на вопросы о допинге", — цитирует Тайгарта The Telegraph.

Фото из Flickr/ladyqqqlazy